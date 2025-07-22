Şakir Paşa Ailesi dizisinin ikinci sezonu iptal edildi: Artan maliyetler sebep gösterildi

NOW TV’de yayın hayatına başlayan ve başladığı günden bu yana çeşitli sorunlarla gündeme gelen "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi için iptal kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre dizinin ikinci sezonu, artan maliyetler nedeniyle iptal edildi.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin 2. sezonu iptal edildi; neden artan maliyetler...https://t.co/NNxfZLpgHA — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) July 21, 2025

Altuntaş paylaşımında, dizinin yapım şirketi Medyapım’ın oyunculara projeyle yollarını ayırdığını ve "serbest kaldıklarını" bildirdiğini belirtti.

Altuntaş, “Şakir Paşa Ailesi dizisi artan maliyetler nedeniyle iptal edildi. Yapım şirketi, oyunculara artık projede yer almayacaklarını iletti” ifadelerini kullandı.

Yayın süreci boyunca pek çok sorunla boğuşan dizi, iki kez RTÜK’ten ceza almış, çekimlerin yapıldığı sette iki ayrı yangın çıkmıştı.

"Bu maliyetlerle dönem dizisi yapmamız imkânsız"

Ayrıca dizinin yapım amiri Serkan Sükyan, Büyükada’daki bir çekim hazırlığı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Öte yandan Şakir Paşa ailesinin torunları da dizinin yayınına yönelik dava açmış, ilk etapta yayının durdurulmasına neden olmuş, daha sonra ise yayın izni verilmişti.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, “Bu maliyetlerle dönem dizisi yapmamız imkânsız hale geldi” diyerek iptal kararını doğruladı.

Şakir Paşa Ailesi, yaşanan skandallar ve talihsizlikler nedeniyle televizyon tarihinin en çok konuşulan projeleri arasında yerini alacağa benziyor.