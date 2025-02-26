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Şakir Paşa Ailesi dizisinin yayın ve çekim yasağı kaldırıldı

Yayından kaldırılan Şakir Paşa Ailesi dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Medyapım ile, aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşma sağlandığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Şakir Paşa Ailesi dizisinin yayın ve çekim yasağı kaldırıldı
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Şakir Paşa Ailesi dizisi geçtiğimiz günlerde yayından kaldırılmıştı. Alınan bilgiye göre dizinin yayın ve çekim yasağı kaldırıldı.

 Taraflar arasında anlaşma sağlandı

Gazeteci Birsen Altuntaş, Medyapım ile, aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları tepki göstermişti

NOW kanalında yayınlanan diziye Şakir Paşa'nın oğlu ve "Halikarnas Balıkçısı" adıyla tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları tepki göstermiş, mahkemeye başvurmuştu.

Aileden yapılan açıklamada, "Büyükdedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ve ailemizin itibarı ve şerefine ağır bir saldırı niteliğinde olan, senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen dizi ile ilgili olarak, açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayınının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Cevat Şakir’in torunları, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yaptıkları açıklamada "Bizler, Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları olarak, Şakir Paşa Ailesi dizisi için bizden herhangi bir izin alınmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. Bu durum dedemizin manevi mirası açısından hassas bir konu. Hukuki süreci titizlikle sürdürüyoruz." demişti.

Yapım şirketi iddiaları reddetmişti

Yapım şirketi MedYapım ise iddiaları reddederek “Dizide yer alan olaylar, basında yer alan haberler ve mahkeme kararlarına dayanarak hazırlanmıştır. Hikayenin diğer detayları ise sanat hürriyeti çerçevesinde kurgulanmıştır.” açıklamasını yapmıştı.

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