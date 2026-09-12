Sakız çiğneyerek adliyeye gelen Melih Gökçek'e Arınç'tan tepki: Sıçrayıverdim ne demek?

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti'li Bülent Arınç, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in adliyeye sakız çiğneyerek gitmesine sert tepki gösterdi. Arınç, Gökçek'in yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ifadeye çağrılması üzerinden iki ismin tavırları arasında büyük fark bulunduğunu söyledi.

Gökçek'in adliyedeki tavrına sert tepki

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki mal varlığına ilişkin iddialar üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne ifade vermeye ağzında sakızla gitti.

Eski TBMM Başkanı AK Parti'li Bülent Arınç, Gökçek'in ifade vermeye sakız çiğneyerek gitmesine sert tepki gösterdi.

Eski Başbakan ve kapatılan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun nikâhında konuşan Arınç, Melih Gökçek'e yönelik açıklamalarda bulundu.

Arınç, Gökçek'in adliyeye gidişine ilişkin, "Ağzında şap şap sakız çiğneyerek, gözünde kara gözlük takarak ve çok utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum. Ama alkışladığınıza göre hepiniz onu takdir ettiniz, anladınız." ifadelerini kullandı.

"Beş bin defa karşıma geldiler, hepsinden sıçrayıverdim" sözlerine tepki

Bülent Arınç, Melih Gökçek'in ifade süreci sırasında kullandığı, "Ben bugüne kadar beş bin defa bunlar benim karşıma geldiler ama hepsinden sıçrayıverdim." sözlerine de tepki gösterdi.

Arınç, Gökçek'in bu sözlerini aktararak, "Değerli arkadaşlar, bir sözü çok manidardı. 'Ben bugüne kadar beş bin defa bunlar benim karşıma geldiler ama hepsinden sıçrayıverdim.' Bunu ne ki demek istedi?" diye konuştu.

Davutoğlu'nun ifade sürecini de anlattı

Arınç, Ahmet Davutoğlu'nun beş yıl önceki ifadeleri nedeniyle ifadeye çağrılmasına da değindi. Davutoğlu ile Gökçek'in tavırları arasında büyük bir fark bulunduğunu belirten Arınç, Davutoğlu'nun savcılığa giderek ifade verdiğini söyledi.

Arınç, Davutoğlu'nun ifade sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye en yakın bir zamanda bir olayla karşılaştı. Ve Türkiye'nin Başbakanı Sayın Davutoğlu bir savcının davetiyle gitti ifade verdi. Beş sene evvel Bingöl'ün bir ilçesinde halkla buluşması sırasında birilerinin sorusuna karşı kararlılıkla bir cevap vermiş. Beş sene hiç üzerinde durulmayan bir konu bir savcımızın önüne gelmiş, o da işgüzarlık yapmış, kendisini davet etmiş. Geldi, vakar içerisinde sorulanları cevapladı."

Arınç, Davutoğlu'nun ifade sırasında, "Ben her zaman ifade ettiğim fikirlerin arkasındayım. Ben bir siyasetçiyim, siyasetçi eleştirir, eleştiri hakkını da her yerde kullanırım." dediğini aktararak, bu tutumun asil bir davranış olduğunu söyledi.

Arınç, Ahmet Davutoğlu'nun yanında olduğunu vurguladı.