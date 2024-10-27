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"Saldırıya destek veren kişi TUSAŞ'ta staj yaptı" iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), TUSAŞ'taki saldırıya destek veren bir kişinin TEİ/TUSAŞ'ta staj yaptığı iddiasını yalanladı. DMM, söz konusu şahsın TUSAŞ ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve "Havacılık Motorları Okulu" derslerinin yalnızca online platformda verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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"Saldırıya destek veren kişi TUSAŞ'ta staj yaptı" iddiası! DMM'den açıklama geldi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan söz konusu iddiada bahsi geçen şahsın, TUSAŞ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

"Havacılık Motorları Okulu dersleri online platformda yayınlanmakta olup, kurum içerisinde herhangi bir ders yapılmamaktadır"

Açıklamada, "Şahıs, iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmamıştır. Habere konu eğitim, TEİ Motor Sanayii bünyesinde gerçekleştirilen 'Havacılık Motorları Okulu' uzaktan eğitim programıdır. Program, Mart 2021 yılında devreye alınmış, ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrenciler için katılım imkanı sunmuştur. Eğitim hiçbir şekilde geniş kapsamlı olmayıp, sadece öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde gerçekleştirilmektedir. Bir sosyal sorumluluk programı olan Havacılık Motorları Okulu dersleri online platformda yayınlanmakta olup, kurum içerisinde herhangi bir ders yapılmamaktadır." denildi. 

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