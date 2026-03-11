Salih Müslim neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşında, nereli, kimdir? Salih Müslim hangi partili?

Kırmızı kategoride aranan terör örgütü YPG/SDG’nin sözde siyasi kanadı PYD’nin eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim, 75 yaşında hayatını kaybetti.

SALİH MÜSLİM NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören terör örgütü elebaşı Salih Müslim, durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Erbil'deki bir hastanede hayatını kaybetti.

SALİH MÜSLİM'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Terör örgütü elebaşı Salih Müslim uzun süredir böbrek yetmezliği ile nedeniyle tedavi görüyordu.

SALİH MÜSLİM KAÇ YAŞINDA?

Terör örgütü elebaşı Salih Müslim 76 yaşında hayatını kaybetti.

SALİH MÜSLİM NERELİ?

Terör örgütü elebaşı Salih Müslüm, Suriye'nin Halep eyaletine bağlı Ayn el-Arab doğumludur.

SALİH MÜSLİM HANGİ PARTİLİ?

Terör örgütü elebaşı Salih Müslim, terör örgütü YPG/SDG’nin sözde siyasi kanadı PYD’nin eş başkanlık ve yöneticilik yaptı.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

3 Mart 1951’de Suriye'de doğdu. 1970’li yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldı.

PKK’nın Suriye kolu olan terör örgütü PYD’nin kurucu kadrolarında yer almış ve uzun yıllar bu yapının sözde eş başkanlığını ve yöneticiliğini yapmıştır.

2003 yılında kurulan terör örgütü PYD’ye katılarak yönetim kademesinde yükselmiş, 2010 yılında ise örgütün sözde eş başkanı seçilmiştir.

2018 yılında İçişleri Bakanlığı’nın "en çok aranan teröristler" listesine (Kırmızı Kategori) eklenmiştir. Aynı yıl Prag’da gözaltına alınmış ancak Çekya makamları Türkiye’nin iade talebini reddederek Müslim’i serbest bırakmıştır.