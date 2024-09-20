Salim Güran’ın tutukluluğuna itiraz eden avukatın iddiası: 'Cinayetin baş şüphelisi Nevzat Bahtiyar'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, dün müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

İstanbul Adli Tıp’ın ön otopsi raporunda Narin’in boğularak öldürüldüğü ve ağzından çıkan sıvının amca Salim Güran’ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştığı iddialarını Milliyet Gazetesi'ne değerlendiren avukat Akdağ, bu iddiayı gösteren böyle bir raporun olmadığını iddia etti.

Akdağ, Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduğu itiraz dilekçesinde özetle şu ifadelere ve iddialara yer verdi:

Çelişkili ifadeleri var

“Müvekkilim olay günü 15.15 ile 15.46 saatleri arasında gerçekleştirildiği değerlendirilen vahşi cinayete şahitlik etmemiştir. Bu nedenle olayın kim tarafından gerçekleştirildiğini bilmemektedir. Ancak Nevzat’ın itiraflarını duyan müvekkilim kendisi ile yaptığımız özel görüşmelerde Nevzat’ın söz konusu cinayeti işleyebileceğine kanaat getirdiğini belirtmiştir. Şüpheli Bahtiyar kollukta verdiği ilk ifadede Narin’in amcası olan Salim Güran’ın cesedi yok etmesi için kendisine 200 bin lira para teklif ettiğini, parayı mısır hasadından sonra vereceğini söyledi. Ancak savcılıkta ise bu ifadesini değiştirip Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği için Narin’in cansız bedenini almak zorunda kaldığını iddia etti. Yine kollukta Narin’in cesedini amcasıyla birlikte çuvala koyduğunu söylerken kanaatimizce ileride Adli Tıp’tan bir rapor çıkar da Salim’in parmak izi çuvalda görünmez diye tasarlayarak, planlayarak savcılıkta ve mahkemede ise ‘Cesedi kendi evimde tek başıma çuvala yerleştirdim’ dedi. Kollukta cesedin kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Nevzat, mahkemede amcanın ‘Arif’in kızını öldürdüm’ dediğini öne sürdü. Kollukta, savcılıktaki ilk ifadesi ile ek ifadesi ve sorgusu esnasında bu çelişkili açıklamalar ile Nevzat şu aşamada başlı başına cinayetin ana faili durumundadır. Nevzat’ın müvekkili hedef gösteren ifadesini bütün suçunu müvekkil Salim Güran’ın üzerine bırakmaya çalışması olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca Nevzat’ın, Arif Güran ile olan husumeti köyde konuşulmaktadır. Bu amaçla Nevzat, maktulü kendisine ısındırmak gayesi ile birkaç defa küçük küçük harçlıklar vermiştir. Hatta cinayetten bir gün önce de Nevzat’ın kendisine harçlık verdiğini Narin annesine söylemiştir.

HTS kayıtları...

Savcılık makamının HTS incelemesi bitişik baz kayıtları analizi doğrultusunda 15.21 ile 15.46 arasında Nevzat ile müvekkilin aynı noktada bulunduğu yönündeki peşin değerlendirmeleri hatalıdır. Mahkeme huzurunda uzman bilirkişileri de dinleteceğiz.”

‘İz bırakma amacı gütmüştür’

Avukat Onur Akdağ dilekçesinde delillere de itiraz ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkille yaptığımız görüşmede, Nevzat’ın olay günü kendisini su kesintisi bahanesi ile aramasının Nevzat’ın başlı başına bir planı olduğu ve o gün kendisi ile temas ederek kendisinde bir 'iz bırakma' amacı güttüğünü düşünmektedir. Müvekkilin aracında bulunduğu söylenen DNA örneği iddia edildiği gibi kan, kusmuk, idrar, tükürük kalıntısı mıdır değil midir? Bunun mahiyeti tespit edilememiştir. Çok küçük bir sürüntüden ibaret olan DNA kalıntısının Narin’in araca bizzat binmesi ile mi, Narin ile ilintili bir yakının üzerinde o DNA’ları taşıması sureti ile mi oraya geldiği belli değildir. Neden diğer çocukların DNA profilleri aracından çıkmadı da sadece Narin’in DNA profili aracından çıktı’ şeklinde sorulması köyde diğer herkesin DNA örnekleri ve özellikle Salim’in çocuklarının DNA örnekleri alınmış mı sorusunu akla getirmektedir.”