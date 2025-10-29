Sallanmaya devam ediyor: Balıkesir Sındırgı’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 23.49’da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
