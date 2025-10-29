Sallanmaya devam ediyor: Balıkesir Sındırgı’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 23.49’da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.