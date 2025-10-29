  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sallanmaya devam ediyor: Balıkesir Sındırgı’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Sallanmaya devam ediyor: Balıkesir Sındırgı’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sallanmaya devam ediyor: Balıkesir Sındırgı’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 23.49’da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Gündem
Son dakika... Kocaeli Gebze'de 6 katlı bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi (Video)
Gebze'de 6 katlı bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısıdır
Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Barış isteyen herkese dönük bir soykırım saldırısıdır
DEM Partili Bakırhan: Cumhuriyeti bir halay gibi ele almalıyız
DEM Partili Bakırhan: Cumhuriyeti bir halay gibi ele almalıyız
1920’ler; Ankara-İstanbul arası otomobille 75-80 saat!
1920’ler; Ankara-İstanbul arası otomobille 75-80 saat!
Eğer cumhuriyet kurulmasaydı…
Eğer cumhuriyet kurulmasaydı…