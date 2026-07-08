Salondan çıkarıldığı duruşma sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan paylaşım

Ekrem İmamoğlu, "Adalet millete aittir. Ben millete konuşuyorum. Millete yüzümüzü dönelim." dedi.

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 414 sanıklı İBB davasının ilk duruşmasının 64. günü bugün Silivri'de görüldü. Duruşmada Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı.

Duruşmanın bitiminde Ekrem İmamoğlu, resmi "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, paylaşımında "Adalet millete aittir. Ben millete konuşuyorum. Millete yüzümüzü dönelim." ifadelerini kullanarak millet vurgusu yaptı.

İmamoğlu salondan çıkarıldı

Duruşmada Ekrem İmamoğlu kürsüde söz alarak, "Ben sorgu için gelmedim. Bazı düşüncelerimi talep ve itirazlarımı dile getirmek için geldim" demiş ve İmamoğlu, mahkeme başkanı ile arasında çıkan tartışma nedeni ile salondan çıkarılmıştı.