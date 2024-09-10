  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Samandıra-Üsküdar seferini yapan metro arızalandı
Takip Et

Samandıra-Üsküdar seferini yapan metro arızalandı

Samandıra'dan Üsküdar'a seyir halinde olan metronun arızalanması sebebiyle yolcular bir süre metroda kalırkan, arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samandıra-Üsküdar seferini yapan metro arızalandı
Takip Et

M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Metro Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde bilinmeyen nedenle teknik arıza yaşandı.

Araç, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde kaldı. Bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi.

Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

En ucuz otomatik vites araçlar açıklandı: Otomatik araç kullanırken nelere dikkat edilmeli?En ucuz otomatik vites araçlar açıklandı: Otomatik araç kullanırken nelere dikkat edilmeli?Ekonomi
Zam furyası huzurevlerini de vurdu: Fiyatlar yüzde 360 oranında arttıZam furyası huzurevlerini de vurdu: Fiyatlar yüzde 360 oranında arttıEkonomi
10 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...10 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
İPA'dan dikkat çeken rapor: 3 öğrenciden 1'i okula aç gidiyorİPA'dan dikkat çeken rapor: 3 öğrenciden 1'i okula aç gidiyorEkonomi
Gündem
Narin Güran'ı gömdüğünü itiraf etmişti! İtirafçının oğlu konuştu: O insana ‘baba’ demem
Narin Güran'ı gömdüğünü itiraf etmişti! İtirafçının oğlu konuştu: O insana ‘baba’ demem
İzmir Körfezi'nde çevre felaketi! Belediyeye 1,8 milyon lira ceza
İzmir Körfezi'nde çevre felaketi! Belediyeye 1,8 milyon lira ceza
ABD'den Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması! İsrail'e seslendi
ABD'den Ayşenur Ezgi Eygi açıklaması! İsrail'e seslendi
İstanbul'daki operasyonlarda 95 bin 618 litre etil alkol ele geçirildi
İstanbul'daki operasyonlarda 95 bin 618 litre etil alkol ele geçirildi
13 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
13 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Günde 45 bin öğrenciye süt dağıtacağız
Bozbey: Günde 45 bin öğrenciye süt dağıtacağız