  Şamil Tayyar: Can Holding operasyonunu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi oldu, güçleri yetmedi
Şamil Tayyar: Can Holding operasyonunu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi oldu, güçleri yetmedi

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Can Holding'e yapılan operasyonu anlattı ve "Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı" dedi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama" suçlaması ile Can Holding'e soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konulurken TMSF şirketlere kayyum olarak atandı. Holdingin birçok yöneticisi gözaltına alındı.

Şamil Tayyar: Çok kişi araya girdi

Sabah saatlerinde yapılan operasyonla ilgili eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "operasyonu engellemek için son günlerde kendini paralayanların gücünün yetmediğini" söyledi.

Operasyonun günler öncesinden bilindiği mesajını veren Tayyar, "çok kişinin" araya girdiğini ifade etti.

Operasyonu "yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon" olarak tanımlayan Şamil Tayyar, "‘Ağabey’ dedikleri Kenan Tekdağ’ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in bile gardını düşürdü. ‘Beni kurtarın yoksa konuşurum’ dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı" dedi.

“‘Yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı”

"254 milyon liralık suç gelirini aklamak, 88 milyar liralık kaynağı belirsiz geliri kullanmakla" suçlanan Can Holding'in "suç örgütü kurmak" ile suçlanan sahiplerinin de soruşturmayı önceden bildiğini ima eden Tayyar, şu sözleri paylaştı:

"Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı."

Gündem
