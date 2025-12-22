Şamil Tayyar: Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu

Ekren yüzü Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Habertürk TV eski Genel Yayın Müdürü Mehmet Akif Ersoy'un ardından geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.

TGRT Haber’de yayınlanan "Medya Kritik" programında konuşan Tayyar, yapılan itiraflarla birlikte uluşturucu operasyonunun genişleyeceğini savundu. Tayyar, her itirafın yeni gözaltı ve tutuklama kararlarını beraberinde getirebileceğini belirtti.

Şamil Tayyar, uyuşturucu operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hani genişler mi, genişlemez mi? Nerede durur? Bunu bilmek mümkün değil ama hani biraz da perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler değil mi? Yani gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Şimdi her itiraf yeni isimleri gündeme getiriyor ve onlarla ilgili inceleme soruşturma işte gözaltı ve tutuklama kararları doğurabiliyor. Mesela bu HaberTürk vesilesiyle ismini çok zikrettiğimiz ve konuştuğumuz sunucu var. Rümeysa Cebeci. Şimdi o itirafçı oldu."