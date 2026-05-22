Şamil Tayyar: Özgür Özel dönemi bitti, temyiz yetkisi Kılıçdaroğlu'nda

AK Parti eski milletvekili ve gazetici Şamil Tayyar ise yapılan itiraz hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Şamil Tayyar'a göre temyiz yetkisi artık CHP Genel Başkanlığı'na iade edilecek Kemal Kılıçdaroğlu'na ait ve Özgür Özel butlan kararına itiraz edemeyecek.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığına hükmetmesi siyaset hayatını bir anda dalgalandırdı.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı dikkat çekti

Mahkemenin CHP'nin kurultay davasında mutlak butlan kararı almasının ardından Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şamil Tayyar: Özgür Özel dönemi kapandı

Şamil Tayyar yetki tartışması başlatan paylaşımında"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan kararıyla Özgür Özel dönemini kapatırken, temyiz ihtimalini de fiilen ortadan kaldırdı. Temyiz yetkisi CHP’nin yeni Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ait olduğundan, buna ihtimal verilmiyor. Dolayısıyla mutlak butlan kararının fiilen kesinleştiği söylenebilir." ifadelerini kullandı.