Şamil Tayyar: Tahir Sarıkaya konuşursa medyada deprem olur

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Cem Küçük" soruşturması kapsamında Beyaz TV programcısı ve gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.

Soruşturma dahililende Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek miktarlada para girişleri olduğunu, yüksek miktarlardaki bu paraların bir kısmının ise kripto hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının hemen sonrasında yorumları ile adından söz ettiren AK Parti eski milletvekillerinden Şamil Tayyar bir paylaşım yaptı.

Şamil Tayyar: Konuşursa medyada deprem olur

Tayyar, paylaşımında Tahir Sarıkaya'nın verdiği ifade doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceğinin ışığını veren şu ifadeleri kullandı:

"Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış.

Konuşursa medyada deprem olur.

İyi de olur."