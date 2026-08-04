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Şamil Tayyar: Tahir Sarıkaya konuşursa medyada deprem olur

Gazeteci Tahir Sarıkaya'nın "Cem Küçük" soruşturmasında gözaltına alınmasının sonrasında AK Parti eski vekili ve gazeteci Şamil Tayyar'dan soruşturmanın büyüyebileceğine işaret eden bir paylaşım geldi. Şamil Tayyar, gözaltına alınan Tahir Sarıkaya'nın konuşması halinde medyada deprem yaşanacağını iddia etti.

Haber Merkezi
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Şamil Tayyar: Tahir Sarıkaya konuşursa medyada deprem olur
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Cem Küçük soruşturması: Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındıCem Küçük soruşturması: Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındıGündem

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Cem Küçük" soruşturması kapsamında Beyaz TV programcısı ve gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.

Soruşturma dahililende Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek miktarlada para girişleri olduğunu, yüksek miktarlardaki bu paraların bir kısmının ise kripto hesaplarına aktarıldığı belirlendi. 

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 Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının hemen sonrasında yorumları ile adından söz ettiren AK Parti eski milletvekillerinden Şamil Tayyar bir paylaşım yaptı.

Şamil Tayyar: Konuşursa medyada deprem olur

Tayyar, paylaşımında Tahir Sarıkaya'nın verdiği ifade doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceğinin ışığını veren  şu ifadeleri kullandı:

"Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış.

Konuşursa medyada deprem olur.

İyi de olur."