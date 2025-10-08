Şamil Tayyar'dan 'Apo' sloganlarına tepki: PKK’dan önce DEM’in silahları bırakması gerekiyor

AK Parti eski milletvekillerinden Şamil Tayyar, DEM Parti Meclis Grup Toplantısı'nda, "Biji Serok Apo" sloganları atılmasına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Şamil Tayyar paylaşımda, "Meclis çatısı altında ülkenin doğusunun ‘Kürdistan’ diyerek ayrıştırılması, Öcalan için bölücü sloganlar atılması, olmadı" ifadelerini kullanarak "Toplumun sinir uçlarına dokunarak, ayrıştırarak barış iklimi oluşturulmaz. Anlaşılan, terör örgütü PKK’dan önce DEM’in ‘silahları’ bırakması gerekiyor"dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı, "Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır'dan, kadim şehirden, Kürdistan'ın dört bir yanından özgürlük için eşitlik için demokrasi için Öcalan'ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz" açıklamasının ardından, "Biji Serok Apo" sloganları atıldı.

Şamir Tayyar'ın paylaşımı:

"Hani deniyor ya, çözüm sürecini akamete uğratacak ifadelerden uzak durun.

Duruyoruz, sabırla.

Dileğimiz; terörün bitmesi, kardeşlik hukukunun tesis edilmesi.

Bakıyorum, başından beri sürece ilişkin en tehdit edici tavır, DEM’den geliyor.

Mevzuya girmeyecektim, bugün DEM grubunda yaşananlarla ilgili o kadar çok mesaj geldi ki yazma ihtiyacı duydum.

Meclis çatısı altında ülkenin doğusunun ‘Kürdistan’ diyerek ayrıştırılması, Öcalan için bölücü sloganlar atılması, olmadı.

Toplumun sinir uçlarına dokunarak, ayrıştırarak barış iklimi oluşturulmaz.

Anlaşılan, terör örgütü PKK’dan önce DEM’in ‘silahları’ bırakması gerekiyor."