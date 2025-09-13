  1. Ekonomim
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Can Holding operasyonu yorumu

AK Parti eski milletvekillerinden Şamil Tayyar, Can Holding'e düzenlenen operasyona ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tayyar, “Devamı gelirse Türkiye için bir arınma fırsatı doğar” dedi.

Takip Et

Şamil Tayyar Can Holding'e düzenlenen operasyonun kara para soruşturmaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı: 

"Can holding operasyonu, son yıllarda Türkiye’yi derinden kuşatan kara para trafiğine yönelik ciddi bir operasyon, önemli bir başlangıçtır. Devamı gelirse Türkiye bağırsaklarını temizleme, arınma fırsatı bulur. Demokrasimiz, siyasal sistemiz, yargı düzenimiz, temel hak ve özgürlük alanlarımız üzerindeki kayıt dışı vesayetin gücü azalır.

Herkesin bildiği gibi kayıt dışı vesayet odakları, hormonlu büyümeyi kamu gücünü dönüştürerek pekiştirirler. Devlet içindeki uzantıları, işbirlikçileri, destekçileri tasfiye edilmeden maksat hasıl olmaz. Aksi halde bir başka bedende yeniden vücut bulurlar. Çünkü, operasyonlar bir sonuçtur.

Sebeb/sonuç ilişkisi kurulmalı, suç/suçlu üreten sistemin kirli çarkları kırılmalı, şeffaflık sağlanmalı, giderek güçlenen bürokratik oligarşinin etki alanı daraltılmalı, sivil siyasetin önü açılmalı, sağlıklı bir kamu reformu yapılmalıdır. Zira, sorun, özünde sistemik bir sorundur ve bataklık kurutulmalıdır."

