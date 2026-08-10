Şamil Tayyar’dan Etimesgut tepkisi: CHP’li adaya kazandırdınız da ne oldu?

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından, başkanvekili seçimi yapıldı. Üç tur olarak gerçekleştirilen seçimde CHP'nin adayı Seda Dilber, AK Parti ve MHP'nin desteğiyle kazandı.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın CHP'nin adayı Seda Dilber'i desteklemesine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Etimesgut Belediyesi’ndeki Yeni Parti ve CHP arasındaki başkan vekilliği seçimini CHP adayı Seda Dilber kazandı.

İlk iki turda AK Parti ve MHP’li üyeler boş/geçersiz oy kullanırken, Yeni Parti adayı Mehmet Özdemir 18, CHP adayı Seda Dilber 11 oy aldı.

Sonucun belirlendiği 4.turda CHP adayı Dilber 21 oyla kazandığına göre AK Parti ve MHP’li üyeler CHP adayına oy vermişler. Dilber ise sonuçların ilanından sonra tutuklu başkan Beşikçioğlu ve arkadaşlarına sahip çıktı:

‘Amacımız başkanım ve çalışma arkadaşlarım içerideyken emaneti onlar gelene kadar korumak. Onların masumiyetine inanıyoruz.’

Eyvallah.

Lafım bizim arkadaşlara:

CHP adayına kazandırdınız ne oldu?”