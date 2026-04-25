Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy çağrısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yaklaşık dört aydır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında tahliye kararı verildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 9 şüpheliye Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılmıştı. Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de aralarında olduğu 7 kişinin test sonucunun pozitif çıkmıştı.

Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeysa ile birlikte birçok ünlü isim tutuklanmıştı.

Şamil Tayyar: Ne fark var?

Tahliye kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, yargı süreçlerindeki çifte standart iddialarına dikkat çekti.