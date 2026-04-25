Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy çağrısı
cÜnlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Gelişmeyi değerlendiren Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, adaletin herkese eşit uygulanması gerektiğini savunarak gazeteci Mehmet Akif Ersoy için tahliye çağrısında bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yaklaşık dört aydır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında tahliye kararı verildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 9 şüpheliye Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapılmıştı. Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de aralarında olduğu 7 kişinin test sonucunun pozitif çıkmıştı.
Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rumeysa ile birlikte birçok ünlü isim tutuklanmıştı.
Şamil Tayyar: Ne fark var?
Tahliye kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, yargı süreçlerindeki çifte standart iddialarına dikkat çekti.
Spiker Ela Rümeysa Cebeci, adli kontrolle tahliye edilmiş.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) April 24, 2026
Can holding, İstanbul altın rafinerisi, Rezan Epözdemir tahliyelerini düşününce, kapısı çalınamayanları hatırlayınca, içeride fazla bile kaldı.
Mehmet Akif Ersoy da tahliye edilmeli.
İçeride tutulmasını sağlayan ilave…