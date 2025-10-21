Şamil Tayyar'la CHP'li Başarır birbirine girdi

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de" diyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

Şamil Tayyar, Başarır'ın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini belirterek AK Parti'ye 'müdahalede bulunun' çağrısı yaptı.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Silivri’de" ifadelerini kullandı. Başarır konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağı hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi"

Başarır'a Tayyar'dan tepki

Başarır'ın "Tutuklansak da yargılansak da gaz yesek de cop yesek de tehdit edilsek de çatlasa da patlasa da, beyefendi çıldırsa da beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de" ifadeleri Şamil Tayyar'ın sert tepkisine neden oldu.

Şamil Tayyar: Dokunulmazlığı kaldırılsın

Başarır'a tepki gösteren Tayyar, iktidara CHP Grup Başkanvekili'nin dokunulmazlığının kaldırılması için çağrıda bulundu.

AK Partili siyasetçilerin Başarır'a yönelik tepkilerinin yetersiz kaldığnı belirten Tayyar, "Artık eylem vakti" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ali Mahir Başarır isimli müptezelin, kifayetsiz muhterisin cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleri, bir değil, iki değil. Sürekli hakaret ediyor. Sadece cumhurbaşkanımıza değil, amok koşucusu gibi sağa sola herkese saldırıyor. Cinnet halinde. Söylenecek söz çok ama israf olur."

"Ayrıca, asıl suç AK Partinin. Onca hakaretine rağmen dokunulmazlığını kaldırıp yargıya teslim etmiyor. Kusura bakmayın, yargı yolunu açmazsanız, dokunulmazlığı hakaret kalkanı gibi kullanır, siz de laf yetiştirirsiniz. Artık eylem vakti."

Ali Mahir Başarır'dan yanıt gecikmedi

Ali Mahir Başarır, Tayyar'a verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Utanmaz adam! Olmayan hakareti eleştirirken bile hakaret ediyorsun; şu kullandığın cümlelerin, kelimelerin yarısını bile cumhurbaşkanına söylemeyen milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırıyorsun! Beni Mersin halkı seçti, o yüzden benim hesabım halka; senin hesabın tek adama!"