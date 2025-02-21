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Şampiyonlar Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlendi. Play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte son 16’ya kalan takımlar netleşti.

Haber Merkezi
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Şampiyonlar Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlendi. Play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte son 16’ya kalan takımlar netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 4-5 Mart, rövanşları ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi, Türkiye saatiyle 14:00’te başladı ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Kim, kiminle eşleşti?

Club Brugge – Aston Villa
Lille – Borussia Dortmund
Real Madrid – Atletico Madrid
Bayern Münih – Bayern Leverkusen
Arsenal – PSV
Inter – Feyenoord
PSG – Liverpool
Barcelona – Benfica

Son 16’ya hangi takımlar kalmıştı?

Play-off turunu başarıyla geçen takımlar arasında Paris Saint-Germain (Fransa), Real Madrid (İspanya), Feyenoord (Hollanda), Club Brugge (Belçika), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Borussia Dortmund (Almanya) ve PSV (Hollanda) bulunuyor.

Lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen takımlar ise Liverpool (İngiltere), Barcelona (İspanya), Arsenal (İngiltere), Inter (İtalya), Atletico Madrid (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Lille (Fransa) ve Aston Villa (İngiltere) oldu

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