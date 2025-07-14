Samsun, İstiklal Madalyası'na 101 yıl sonra kavuşacak

ANKARA (EKONOMİ)

Milli Mücadele döneminde gösterdiği yararlılık dolayısıyla 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Samsun, madalyasına 101 yıl sonra kavuşacak.

Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Samsun Valiliğince düzenlenen sergi çalışması kapsamında Samsun'a İstiklal Madalyası ve beratı verilmesine ilişkin meclis tutanaklarına ulaşıldı.

AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un girişimleriyle Samsun'a, 101 yıl önce hak ettiği İstiklal Madalyası'nın teslim edilmesi kararlaştırıldı.

Samsun Mavnacılar Loncasına verilen İstiklal Madalyası ve beratı, sergilenmek üzere Samsun Valiliği'ne teslim edilecek.

Konuya ilişkin konuşan Mehmet Muş, Samsun'un ilk adım şehrinin yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı şehir olduğunu belirtti.

Mavnacılar Loncası'nın Samsun'da, mühimmatın Anadolu'ya nakledilmesinde çok büyük yararlılık gösterdiğini vurgulayan Muş, "11 Şubat 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Samsun Mavnacılar Loncasının gösterdiği yararlılık dolayısıyla istiklal madalyasıyla ödüllendirilmesine yönelik kararı alıyor. Ancak karar alındıktan sonra madalyanın Samsun'da teslimi gerçekleşmiyor. Son olarak Samsun Valimizin bunu gündeme getirmesiyle çalışmalara başladık, Milli Savunma Bakanı'mıza konuyu aksettirdik" diye konuştu.

"Muhafaza edilecek ve sergilenecek"

İstiklal Madalyası ve beratının Samsun'a törenle verileceğini aktaran Mehmet Muş şöyle dedi:

"Alındıktan sonra muhafaza edilecek ve sergilenecek. İstiklal madalyasını alan şehirlerin bir tanesi de Samsun olacak. Çok büyük yararlılıklar gösteriyor o dönemde. Buna istinaden alınmış bir karar. 101 sene önce alınmış bir kararın madalyasının bugün teslim edilmesini yaşayacağız.

101 senedir bekliyor bunu Samsun. 101 sene sonra madalyası gelmiş olacak. Bu önemli bir şey Samsun için. O gün gösterdiği çabanın, ortaya koyduğu yararlılığın bugün fiziki olarak teslim edilmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde Milli Savunma Bakanlığı bununla alakalı bir program tertip edecek ve o programda bu madalya Samsun'da teslim edilecek.”