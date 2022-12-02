Samsun limanında patlama

Samsunport Limanı’nda yağ tankında patlama ve yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ceynak Samsunport Limanı’nda yağ tankında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama ve yangın meydana geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, karşısında bulunan liman alanında çıkan yangına anında müdahale etti. Yangın, büyümeden kısa süre söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Samsun Limanı'nda atık yağ tankında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Samsun Limanı'nda, gemi atıkları alım tesisinde bir sintine tankında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden patlama meydana gelmiş, çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybımız ya da yaralımızın bulunmadığı olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.