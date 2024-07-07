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Samsun Valiliği uyardı: Denize girmeyin

Samsun Valiliği, dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulacağının tahmin edilmesinden dolayı 'denize girilmemesi' gerektiği konusunda uyarı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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Samsun Valiliği uyardı: Denize girmeyin
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Uzun süredir bölgesel rüzgarların etkili olduğu Samsun'da bugün de rüzgarlı bir hava var. Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan verilere göre vatandaşları uyararak, 'denize girmeyin' çağrısında bulundu.

Dalga boyunun 2 metreye ulaşması bekleniyor

Yapılan uyarıda, "İlimizde pazar günü rüzgarın 30 deniz mili hıza ve dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşacağı değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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