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Samsun Valiliği uyardı: Hava şartları nedeniyle denize girmeyin

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Samsun Valiliği uyardı: Hava şartları nedeniyle denize girmeyin
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Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, bugün kentte rüzgar hızının 32 deniz miline​​​​​​​, dalga yüksekliğinin ise 2 metreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bugün denize girilmemesi istendi.

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