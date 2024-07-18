Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de bugün akşam saatlerine kadar Samsun'un doğusu ile Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.