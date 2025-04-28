  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı
Takip Et

Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba ile 2 kızının ölümüyle ilgili akaryakıt istasyonunun mesul müdürü gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı
Takip Et

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. adresinde gözaltına alındı.

Heyelanla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralı anne Çiğdem Kaya'nın (31) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'nın (5) Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazelerin Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş ve kaya parçaları düşmüştü. Araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Lina Kaya hayatını kaybetmişti.

Gündem
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç hasar gördü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araç hasar gördü
Doktorları açıkladı: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi artıyor
Doktorları açıkladı: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi artıyor
Kadıköy'de bir binanın balkonu çöktü, bina tedbiren tahliye edildi
Kadıköy'de bir binanın balkonu çöktü, bina tedbiren tahliye edildi
Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü
Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi düştü
8 ilde eş zamanlı operasyon: 169 şüpheli gözaltına alındı
8 ilde eş zamanlı operasyon: 169 şüpheli gözaltına alındı