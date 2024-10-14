  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Samsun'da çocuk gelin soruşturması: 14 yaşındaki gelin koruma altında, damat dahil 5 kişiye gözaltı
Takip Et

Samsun'da çocuk gelin soruşturması: 14 yaşındaki gelin koruma altında, damat dahil 5 kişiye gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde küçük yaşta evlilik soruşturmasında 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsun'da çocuk gelin soruşturması: 14 yaşındaki gelin koruma altında, damat dahil 5 kişiye gözaltı
Takip Et

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi’nde düğünleri denetlemek için icra ettikleri devriye faaliyetinde, damat ile gelinin reşit olmadığını tespit etti.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, 14 yaşındaki gelin İ.G. koruma altına alındı.

Savcılık talimatıyla jandarma ekipleri, gelinin annesi G.G, babası İ.G, damadın annesi H.D. ve babası O.D. ile 17 yaşındaki damat S.E.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gündem
Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca çarptı! Yaralılar var
Bahçelievler'de İETT otobüsü ağaca çarptı! Yaralılar var
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'la ilgili 'kriz' iddialarını yanıtladı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'la ilgili 'kriz' iddialarını yanıtladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 6 organize suç örgütü çökertildi, 91 kişi gözaltında
Bakan Yerlikaya açıkladı: 6 organize suç örgütü çökertildi, 91 kişi gözaltında
Vatandaşlar yanıtladı: En güvenilir 20 milletvekili kim? İşte zirvedeki isim...
Vatandaşlar yanıtladı: En güvenilir 20 milletvekili kim? İşte zirvedeki isim...
Yenidoğan vurgununda fezleke: Bebeklere Türkiye'de uygulanmayan 'pasif ötenazi' yapılmış
Yenidoğan vurgununda fezleke: Bebeklere Türkiye'de uygulanmayan 'pasif ötenazi' yapılmış
Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı Niğde'de görüntülendi
Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı Niğde'de görüntülendi