Samsun'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Samsun’un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Salih Samet Kiraz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Çorum’dan arkadaşlarıyla Samsun’a gelen genç, boğularak yaşamını yitiren Haşim Arıcı’nın ardından suda kaybolmuş, yapılan arama çalışmalarında Çobanlı İskelesi açıklarında bulunmuştu.

Samsun'un Atakum ilçesinde girdikleri denizde arkadaşı boğulan ve kendisi de kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Çorum'dan arkadaşlarıyla Samsun'a gelen ve dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Salih Samet Kiraz'ı arama çalışmaları tamamlandı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin havadan, karadan ve denizde yürüttüğü arama kurtarma çalışmasında, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Çobanlı İskelesi'nin yaklaşık 100 metre açığında Kiraz'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Çorum'dan Samsun'a gelen üç arkadaştan ikisi dün Çobanlı İskelesi'nde sabahın erken saatlerinde denize girmiş, suda kaybolan iki arkadaştan 18 yaşındaki Haşim Arıcı'nın cansız bedenini aynı gün cankurtaranlar sudan çıkarmıştı.

