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Samsun'da elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti

Samsun'da bir demir çelik fabrikasında yüksek gerilim hattından akıma kapılıp kuyuya düşen 3 işçi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Samsun'da elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti
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Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan isimleri öğrenilemeyen 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri, kuyudan çıkarılıp, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.