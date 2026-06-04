Samsun'da elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti
Samsun'da bir demir çelik fabrikasında yüksek gerilim hattından akıma kapılıp kuyuya düşen 3 işçi hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan isimleri öğrenilemeyen 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri, kuyudan çıkarılıp, otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.