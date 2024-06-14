Samsun'da fabrika yangını soğutma çalışmasında beton blok çöktü: 7 İtfaiye eri yaralandı

Samsun Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Pedo bebek bezi fabrikasında sabah saat 06.00 sıralarında çıkan yangın, öğlen saatlerinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.

Enkaz altında kalan 7 kişi kurtarıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada beton blok çöktü. Çökme sırasında itfaiye erleri enkaz altında kaldı. İlk etapta 6 kişi kurtarıldı. İş makinesi yardımı ile yapılan çalışma sonucu enkaz altında kalan bir itfaiye eri de çıkarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.