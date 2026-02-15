Samsun'da gece yarısı korkutan deprem
Samsun'da saat 00.20'de Vezirköprü merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen depremin derinliğini 7 kilometre olarak ölçtü. Sarsında depremin yüzeye yakın olması nedeni ile şiddetli hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 14, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Vezirköprü (Samsun)
Tarih:2026-02-15
Saat:00:20:48 TSİ
Enlem:41.11333 N
Boylam:34.96083 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/R4RGmMAYDe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi