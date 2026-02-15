  1. Ekonomim
  3. Samsun'da gece yarısı korkutan deprem
Samsun'da saat 00.20'de Vezirköprü merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD,  Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen depremin derinliğini 7 kilometre olarak ölçtü. Sarsında depremin yüzeye yakın olması nedeni ile şiddetli hissedildi.

 