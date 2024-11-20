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Samsun'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı

Samsun'da İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli tercüman, bazı işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Haber Merkezi
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Samsun'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile ilgili iddialar bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "İl Göç İdaresi Müdürlüğünde tercüman olarak görev yapan H.Y, bazı işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 Kasım'da gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Şahıs hakkında ayrıca hemen idari soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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