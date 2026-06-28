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Samsun'da insansız hava aracı ormana düştü

Samsun'un Terme ilçesinde ormanlık alana insansız hava aracı düştü.

Haber Merkezi
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Samsun'da insansız hava aracı ormana düştü
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Olay, Samsun'un Terme ilçesi Erenköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ormanlık arazide patlama sesi duyan vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede insansız hava aracının ağaca çarparak infilak ettiğini tespit etti.

Tek motorlu, tek pervaneli ve menşei belli olmayan insansız hava aracının parçaları, incelemelerin ardından Ankara Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.

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