Samsun'da kediye tekme atan kişi tutuklandı
Samsun'da sokakta yürürken önündeki kediye tekme attığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine gözaltına alınan Doğan Gezlese, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde yürürken önündeki kediye tekme attığı için gözaltına alınan 29 yaşındaki Doğan Gezlese tutuklandı.
İlkadım ilçesinde Gezlese, kaldırımda yürürken önündeki kediye tekme attı.
Yaklaşık 1 metre yükselen kedi, yere düşüp kaçtı. Durumu görenler duruma tepki gösterdi.
Yaşanan kısa süreli diyaloğun ardından kediye şiddet uygulayan Gezlese, yürümeye devam etti.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü, Gezlese'yi gözaltına aldı. Gezlese'nin bipolar bozukluğu ve yüzde 40 engelli olduğu paylaşıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gezlese, adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Gezlese, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Sinirliydim ağabey, pişmanım” dedi.