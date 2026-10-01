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Samsun'da sahilde mayolu insan iskeleti bulundu

Samsun’un Terme ilçesinde insan iskeleti bulundu. Üzerinde mayoya benzer bir kıyafet olduğu belirtilen iskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
DHA
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Samsun'da sahilde mayolu insan iskeleti bulundu
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Terme ilçesi Taşlık Mahallesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında bir kişi, sahilde insan iskeleti görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İncelemelerde, cesedin çürüdüğü ve iskelet haline geldiği ve üzerinde mayoya benzer bir kıyafet bulunduğu belirlendi.

İskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

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