Samsun'da sahilde mayolu insan iskeleti bulundu

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Terme ilçesi Taşlık Mahallesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında bir kişi, sahilde insan iskeleti görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İncelemelerde, cesedin çürüdüğü ve iskelet haline geldiği ve üzerinde mayoya benzer bir kıyafet bulunduğu belirlendi.

İskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.