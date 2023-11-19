Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Dededağı Mahallesi köy yolu üzerinde bulunan kahvehanede, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Emrah D. ile Burhan B. tartıştı. Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışmada silahla ateş açılması sonucu, Yaşar Doğan, Emrah D, Erdal D. ve Burhan B. ağır yaralandı.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Emrah D. ve Erdal D. Bafra'da bulunan özel bir hastaneye, Burhan B. ise Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan Erdal D. ve Burhan B. hastanelerde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.