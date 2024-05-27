Samsun'da yatak fabrikasında büyük yangın

Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyeyerek fabrikanın yanında bulunan bir soğutma fabrikasına da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da olay yerinde ekiplerin çalışmalarını izledi.

Vali Tavlı, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor." dedi.