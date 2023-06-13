Samsun'da yoğun yağış nedeniyle eğitime ara verildi
Samsun'da kuvvetli yağış sele neden oldu, caddeleri sel basarken kaldırımlar çöktü, araçlar sel suları içinde mahsur kaldı. Yoğun bağış nedeniyle eğitime ara verildi.
İHA
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Samsun bir hafta aranın ardından yine sele teslim oldu. Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, şehirde sele yol açtı.
Sağanak nedeniyle caddeleri su bastı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler göle döndü. Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü. Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sele karşı çalışma başlattı.