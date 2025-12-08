  1. Ekonomim
Samsunsporlu Musaba'nın otomobili yandı, futbolcu ölümden döndü (Video)

Samsunsporlu futbolcu Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık otomobil motor kısmından alev alarak kısa sürede küle döndü. Futbolcu olaydan yara almadan kurtuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yangın, İlkadım ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsunspor'un kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık 34 DAE 333 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

Samsunsporlu Musaba'nın otomobili yandı, futbolcu ölümden döndü (Video) - Resim : 1

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü.

Samsunsporlu Musaba'nın otomobili yandı, futbolcu ölümden döndü (Video) - Resim : 2

Futbolcu Musaba araçtan hızla çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Samsunsporlu Musaba'nın otomobili yandı, futbolcu ölümden döndü (Video) - Resim : 3

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle yolda kısa süreli trafik aksadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

