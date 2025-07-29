Sanat dünyası yasta: Senarist ve yazar Şafak Güçlü hayatını kaybetti

Senarist ve yazar Şafak Güçlü, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalık kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. 46 yaşında hayata veda eden Güçlü’nün acı haberi, Film-San Vakfı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.

Film-San Vakfı tarafından yayımlanan mesajda; "Senarist ve yazar Şafak Güçlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Şafak Güçlü; 'Çılgın Dersane', 'Çılgın Dersane 4: Ada', 'Büyü' ve 'Melez' gibi birçok yapıma imzasını attı.

Takipçilerinden dua istemişti

Kanser teşhisi konulan Güçlü, sosyal medya hesabından sevenlerinden dua istemişti.

İşte, Güçlü'nün o mesajı:

''Bugüne kadar iyi kötü tüm duygu, düşünce ve çalışmalarımı sizlerle büyük bir keyifle paylaştım, şimdi ise benim için çok önemli olan bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024 Haziran ayında kulak ağrısıyla başlayan bir süreçte dil kökümde bir kitle teşhis edildi ve sonrasında biyopsi kararı alındı. Dil kökü kanseri olduğumu ve neredeyse son evreye geldiğini öğrendim. Cerrahlara göre ameliyat olmam gerekiyor.

Kbb, Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi, Göğüs Cerrahisi’nin gireceği 6 saatlik ağır bir ameliyat ve sağ çıkabilsem dahi dilimi ve gırtlağımı saran kanser nedeniyle dil ve gırtlağın tamamen alınması gerektiğini söylediler. Ben de ikinci alternatif olan Radyoterapi ve Kemoterapi tedavisi almaya karar verdim. 20 günlük Immunotherapy sonrasında geçen hafta Radyo kemoterapi süreci başlamış oldu. Yaklaşık 7 hafta sürecek bu tedavi sonucu umuyor ve diliyorum ki işe yarayacak ve ameliyat olmadan bu illetten kurtulacağım. Sizlerden dualarınıza talibim. Arayan soran dostlarıma tedavi nedeniyle sesli cevap veremiyorum ama mesajlarınıza yanıt veriyorum. Bu zor dönemimde gerçekten yanımda olup destek veren tüm dostlarıma sonsuz minnettarım. Her şey için sonsuz teşekkürler. Sağlıklı günlerde kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde yeniden buluşmak üzere.''

Şafak Güçlü kimdir?

1978 İstanbul doğumludur. Beş yaşında oyunculuğa, altı yaşında piyano çalmaya başlamıştır. İlk, orta ve lise eğitiminin hemen ardından Akademi İstanbul Ekran Sunuculuğu ve Oyunculuk bölümlerini bitirmiştir. 2004 yılında, Türkiye’nin ilk Türk korku filmi olan ve tamamı kendi kültüründen beslenen “Büyü” filmini yazmıştır. 2005 yılında, Türkiye’nin ilk gençlik komedi serisi olan “Çılgın Dersane” serilerini yazmaya başlamıştır. 2014 yılına gelindiğinde, Türkiye’nin İlk İslami-Anadolu Folk Korku Romanı serisi “Ötekiler”i yazmıştır.

Sırasıyla 2014’de Lohusa “Ümmü Sübyan”, 2015’de Siccin “Amel Defteri”, 2016’da Karabasan, 2017’de Büyü “Lanetin Şafağı” adlı eserleri yayımlanmıştır. 2018’de Vesvese adlı yeni bir seriye başlamıştır. Serinin ilk kitabı Vesvese Dabbetü’l Arz’ı yayımlamıştır. 2020 yılı başında gençlik korku serisinin ilk kitabı olan Dark Lord “Üç Harfliler”i ve çocuklar için yazdığı, Korku Avcıları, Gofret’in Maceraları ve Gofret’in Maceraları “Kayıp Bebekler” i yayımlamıştır. Yine Türkiye de bir ilk olan iki yazarlı ilk gerilim romanı “Kırmızı Çan”ı, şair/yazar Berna Olgaç ile birlikte kaleme almıştır. Güçlü, 2022 yılından bu yana “İQ Yapım” ile birlikte Türkiye turnesi kapsamında öğrencilerle buluşarak, “Bir hayalimiz var!” seminerlerinde, yazarlık eğitimleri vermekteydi.