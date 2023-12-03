Sanat dünyasının da Seçil Erzan'ı var: Ponzi Mine'nin 35 milyon TL'yi iç ettiği iddia edilmişti

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera’nın bulunduğunu onlarca kişiyi ponzi sistemi kurarak dolandırdığı öne sürülen eski bankacı Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

Türkiye her gün su yüzüne çıkan yeni bir yazışma, banka açıklaması, şüpheli ya da yeni bir tanık ifadesiyle Erzan’ın tezgahını hayretle izlerken benzer bir hadisenin sanat dünyasında da yaşandığı iddia edildi.

Influencerlar ve fenomenler üzerinden sanat dünyası içerisine giren Mine Ö. adlı bir kadın, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren iki şirket kurup, "Uluslararası SMS ihalelerine giriyoruz" diyerek yüksek kar payı ile para toplamaya başladı.

Pek çok isim şikâyetçi olmuştu

Sabah gazetesinin haberine göre; Mine Ö.’nün basketbolcu Semih Erden 1.7 milyon lira, oyuncu Burcu Kıratlı 500 bin lira, Tuzlaspor yöneticisi Rıdvan İlhanlı 3.5 milyon, Yeliz Tuğba Yasa ve iki kardeşi ise 3 milyon lira dolandırarak 35 milyon TL'lik vurgun yaptığı öne sürülmüştü.

Burcu Kıratlı 'ponzi piramit zinciri' adındaki saadet zinciri sistemi ile dolandırıldığını iddia ederek Mine Ö.’yü dava etmişti. Hakkında pek çok şikâyet olduğu için bir dönem tutuklu kalan ve hakkında 10 yıl hapis istenen Mine Ö. 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kastı ile hareket ettiği sabit olmadığı için beraat etmişti.

Şarkıcı Sinan Akçıl, Seçil Erzan olayına atıf yaparak, "Bilinmeyen bir şey söylemek istiyorum. Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında da buna benzer bir durum yaşandı. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı” açıklaması yapmıştı.