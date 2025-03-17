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Sanatçı Cem Gülgel hayatını kaybetti: Acı haberi Bakan Ersoy duyurdu

Viyolonsel sanatçısı ve Grup Abdal'ın kemancısı Cem Gülgel'den acı haber geldi. 23 yaşındaki genç, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Sanatçı Cem Gülgel hayatını kaybetti: Acı haberi Bakan Ersoy duyurdu
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Müzik dünyası, 23 yaşındaki viyola sanatçısı Cem Gülgel’in ani kaybıyla derin bir üzüntüye boğuldu. Genç sanatçı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, acı haberi duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, acı haberi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri töreninde duyurdu.

Tören sonrası Grup Abdal ile sahne alacak olan Cem Gülgel’in vefatıyla büyük bir şok yaşadığını ifade eden Ersoy, “Genç yaşta aramızdan ayrılan bu yeteneğin kaybı hepimizi derinden yaraladı. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek üzüntüsünü paylaştı. Sabah'ın haberine göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu Gülgel, aslen Erzincanlıydı.

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