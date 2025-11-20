  1. Ekonomim
Sanatçı Eda Saraç hakkında tahliye kararı

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan sanatçı Eda Saraç hakkında mahkeme tahliye kararı verdi.

Sanatçı Eda Saraç’ın avukatı Atahan Öztürk, bugün yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda mahkemenin tahliye kararı verdiğini duyurdu. Öztürk, tutuklamanın haksız olduğunu vurgulayarak hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Tahliye kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Atahan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Eda Saraç hakkında tahliye kararı verildi. Müvekkil Eda Saraç hakkında bugün yapılan tutukluluk incelenmesi neticesinde tutukluluk hali sona erdi. Eda Saraç özgürlüğüne, ailesine, sosyal hayatına, öğrencilerine kısacası hayatına kavuşabiliyor. Süreçteki haksızlıklara karşı mücadelemize devam edeceğiz. Haksız, hukuksuz, kanuna aykırı tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı durmaya devam edeceğiz. Umudumuz tüm hukuka aykırı kararların son bulmasıdır."

 

