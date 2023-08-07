Sanatçı Erkin Koray hastaneye kaldırıldı
Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Erkin Koray'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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Anadolu rock müziğin önemli isimlerinden Erkin Koray, uzun yıllardır Kanada'da yaşıyordu. 82 yaşındaki usta sanatçının fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
NTV'de yer alan habere göre Koray, akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı da mücadele veriyor.
Hastanede olan Koray ile kızı Damla'nın ilgilendiği bildirildi. Ünlü ismin hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı.