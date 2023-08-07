  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Sanatçı Erkin Koray hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Sanatçı Erkin Koray hastaneye kaldırıldı

Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Erkin Koray'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Anadolu rock müziğin önemli isimlerinden Erkin Koray, uzun yıllardır Kanada'da yaşıyordu. 82 yaşındaki usta sanatçının fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre Koray, akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı da mücadele veriyor.

Hastanede olan Koray ile kızı Damla'nın ilgilendiği bildirildi. Ünlü ismin hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı.