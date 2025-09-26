Sanatçı Güllü'nün cenaze programı belli oldu

Gerçek adı Gül Tut olan 51 yaşındaki sanatçı, saat 03.00 civarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın terasından düşerek vefat etti.

Soruşturma başlatıldı

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu:

“Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.”

Annesinin yanına defnedilecek

Kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada dengesini kaybederek düşen Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.

Cenazeye katılmak isteyen hayranları ve sevenleri için detaylar belli oldu.

Vefatıyla tüm Türkiye’yi hüzne boğan Güllü, yapılan otopsi sonrası yarın defnedilecek.

Güllü, öğle namazına müteakip Tuzla Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından annesinin yanına gömülecek.