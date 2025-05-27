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Sanatçı İlhan Şeşen’in cenazesi asansörde mahsur kaldı

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda töreni sonrasında İlhan Şeşen’in cenazesi, imam ve tören mangasıyla birlikte asansörde yaklaşık yarım saat boyunca mahsur kaldı.

Haber Merkezi
İHA
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Sanatçı İlhan Şeşen’in cenazesi asansörde mahsur kaldı
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Uzun süredir kanser tedavisi gören 76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

Şeşen için Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlendi. Törenin ardından İlhan Şeşen’in naaşı, cenaze aracına götürülmek üzere imam ve tören mangası eşliğinde asansöre bindirildi. Ancak asansör ara katta arızalanarak durdu. Şeşen’in cenazesi, imam ve görevli tören mangası yaklaşık yarım saat boyunca asansörde mahsur kaldı.

O sırada sanatçının yakınları ve sevenleri büyük bir üzüntüyle dışarıda bekledi. Ekiplerin müdahalesiyle asansörün kapıları açıldı ve içeridekiler dışarı çıkarıldı.

Şeşen’in cenazesi törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Şakirin Camii’ne götürüldü.

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