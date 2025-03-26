Sanatçı Mithat Körler'in ablası Porsuk Çayı'nda ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş, evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda Akkuş'un cansız bedeni, Porsuk Çayı'nda bulundu.

Sudan çıkarılan cesedin, bir süre akıntıyla sürüklendikten sonra Adalar mevkisine ulaştığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, kayıp Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu doğrulandı.

Savcılık soruşturma başlattı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Akkuş'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Akkuş'un evinden çıktıktan sonra izlediği güzergah ve olası şüpheli durumlarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, Fatma Nezihe Akkuş'un ölüm nedenini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Akarbaşı Mahallesi'ndeki son görüldüğü noktalardan itibaren kamera kayıtları ve tanık ifadeleri değerlendiriliyor.

Sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu ortaya çıktı

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, Fatma Nezihe Akkuş'un Eskişehirli ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenildi. Körler'in ailesi ve yakınları, acı haberi büyük üzüntüyle karşıladı.

Mithat Körler kimdir?

Mithat Körler, Eskişehir doğumlu Türk müzisyen ve sanatçıdır. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de, liseyi Ünye'de tamamlamış, ardından Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Müziğe olan tutkusu nedeniyle eğitimcilik yapmayıp, sanat kariyerine yönelmiştir. Eskişehir'de kurduğu orkestrasıyla düğün ve sinema salonlarında uzun yıllar konserler vermiş, 1978'de profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. 30’un üzerinde albümü bulunan Körler, "Güneşimi Kaybettim", "Yaylalar" ve "Gitme" gibi unutulmaz şarkılarıyla Türk müziğinde iz bırakmıştır. Ayrıca Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerle çalışmış, 1983’te TRT’de ilk klibini çektirmiştir. Evli ve bir oğlu olan sanatçı, aynı zamanda koyu bir Eskişehirspor taraftarıdır. 1998’de Eskişehir’de bir radyo istasyonu kurmuş, 2008’de ise Atlas Jet uçağının kaçırılması olayında gündeme gelmiştir. Mithat Körler, hâlen Eskişehir’de yaşamını sürdürmektedir.