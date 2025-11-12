Sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz hafta kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti.

Ünlü şarkıcıdan Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastanede, 78’inci yaş gününde hayatını kaybetti.

Bir hafta önce, ünlü sanatçının böbreklerinde sorun oluştuğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenilmişti.

Muazzez Abacı kimdir?

Tam adıyla Hicran Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da doğmuş, Türk Klasik Müziği'nin "Diva" lakabıyla anılan en güçlü ve başarılı kadın yorumcularından biridir. Müzik kariyerine resmi olarak 1966 yılında Ankara Radyosu'na stajyer sanatçı olarak girerek başlayan Abacı, 1973'te çıkardığı ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde" ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.

Sesi ve kendine özgü yorumuyla kısa sürede zirveye yerleşen sanatçı, klasik ve çok sesli Türk Müziği eserlerinin geniş halk kitlelerince sevilmesinde ve popülerlik kazanmasında öncü rol oynamıştır. Sanat hayatındaki üstün başarıları ve katkıları nedeniyle 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür.

Kariyerinde "Kimseye Etmem Şikâyet", "Geceler", "Dertliyim Ruhuma Hicranını Sardım" gibi sayısız klasiğe hayat veren Muazzez Abacı, sahne ve stüdyo çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmiştir.

İlk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile yapmış ve doktor olan kızı Saba'yı bu evlilikten dünyaya getirmiştir; sanatçı, boşandıktan sonra da bu soyadını kullanmaya devam etmiştir. Daha sonra Atilla Kurtbaş ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran, birkaç kez ayrılıp barıştığı Hasan Heybetli ile de evlilikler yapmıştır. Sanatçı, günümüzde dahi sahne performanslarını sürdürmekte, güçlü yorumu ve duruşuyla Türk müziği camiasındaki saygın yerini korumaktadır.