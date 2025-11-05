  1. Ekonomim
Sanatçı Muazzez Abacı yoğun bakıma alındı

Geçtiğimiz haftalarda ABD'de kalp krizi geçiren Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı'nın böbreklerinde sorun oluştu. Söz yazarı Seda Akay, sanatçının tedavisine yoğun bakımda devam edileceğini açıkladı.

Sanatçı Muazzez Abacı yoğun bakıma alındı
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti. Usta sanatçının sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip edilirken, yeni bir gelişme yaşandı.

Şarkı sözü yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ünlü sanatçının böbreklerinde sorun oluştuğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceğini duyurdu.

Akay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Abacımız’ın sağlığıyla ilgili yeni gelişmeler var. Anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvı maalesef böbreklerde sorun yaratmış. Böbrekler görevini yapamadığı için vücut su tutuyormuş ve bu da ciğerlerde toplanarak nefes alma zorluğuna neden oluyormuş. Bu yüzden bugün itibarıyla tedavisine yoğun bakımda devam edilmeye başlanacak. Tüm sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz."

Muazzez Abacı kimdir?

Hicran Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1966'da Ankara Radyosu'nda başladı. 1973 yılında çıkardığı ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde" ile profesyonel müzik hayatına adım attı.

Sanatçının kariyeri boyunca Klasik Türk Müziği ve çok sesli müzik repertuarını genişlettiği albümleri, onu döneminin en popüler isimlerinden biri haline getirdi. İstanbul'daki gazinolarda sahne aldı, birçok 45'lik ve LP albüm çalışması yaptı.

Özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" eserleriyle geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı, 2000'li yıllarda müzik gündeminden kısmen çekilmiş olsa da, Türk Sanat Müziği üzerindeki etkisi hala sürüyor.

