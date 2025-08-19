  1. Ekonomim
  Sanatçı Müjdat Gezen'e soruşturma! Emniyete ifadeye çağrıldı
Sanatçı Müjdat Gezen'e soruşturma! Emniyete ifadeye çağrıldı

Usta Sanatçı Müjdat Gezen, bir yıl önce gazeteci Ayşenur Arslan'la yaptığı Youtube programından dolayı ifadeye çağrıldı. Soruşturma gerekçesi halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek olduğu belirtiliyor.

Sanatçı Müjdat Gezen'e soruşturma! Emniyete ifadeye çağrıldı
Sanatçı Müjdat Gezen hakkında bir yıl önce gazeteci Ayşenur Arslan'la yaptığı "Bizim Ev" isimli program ile ilgili soruşturma açıldı. Programda Arslan'la Türkçeyi, Türkiye'de kadın-erkek ilişkilerini yer yer değerlendiren Gezen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.  Soruşturma gerekçesi halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek olduğu belirtiliyor. 

Programda söylediği sözler nedeniyle soruşturma açıldı

Gezen'in programda sarf ettiği "Müslümanlarda ölen kişi annesinin ismiyle gömülür. Çünkü Anadolu'da bir laf vardır, anan kesin anandır ama baban belki babandır" cümlesi soruşturmaya gerekçe olarak gösterildi.  

Müjdat Gezen emniyette ifade verdi 

Müjdat Gezen, Fatih Vatan'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Gezen ifadesinde "Hz. Muhammed peygamberimizin sözü vardır. Cennet annelerin ayakları altındadır. Toplumumuzun sisteminde kadın hep öteleniyor, hep itiliyor. Ben bundandır ki kadından yanayım. Kadınların bu toplumda daha faal, daha üretken olmasını istiyorum. Meclis'te dahi şu anda en az 250 kadın milletvekili olmalı. Bu cümlelerimle de kadınların toplumdaki yerine dikkat çektim." cümlelerini kullandı.

