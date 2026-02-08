  1. Ekonomim
  3. Sanatçı Ömer Danış yoğun bakıma alındı
Diyabet tedavisi gören fantezi müzik sanatçısı ve besteci Ömer Danış, yoğun bakıma alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bir süredir diyabet nedeniyle tedavi altında olan şarkıcı Ömer Danış, İstanbul’da bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Ömer Danış’ın sosyal medya hesabından bulunulan paylaşımlarda, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, acil olarak 0 Rh (-) kana ihtiyaç duyulduğu duyuruldu. Yapılan çağrıda, uygun kan grubuna sahip vatandaşlardan destek istendi.

